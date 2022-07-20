Художница из Челябинска написала книгу для голубей

Российская художница Ольга Отрыванова написала книгу для голубей с отпечатками их лап

Российская художница Ольга Отрыванова написала книгу для голубей, которая состоит из отпечатков лапок упомянутых птиц. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, произведение, получившее название «Голубиная книга», предназначено в первую очередь для «просвещения» птиц. 42-летняя жительница Челябинска задумалась о том, какая письменность могла бы существовать у голубей, и вскоре создала свое творение на основе следов лап особей.

Согласно материалу, автор смастерила макет книги в виде камня, а на страницы нанесла послание, которое написано черными и белыми опечатками птичьих лап. По словам россиянки, текст посвящен «птичьей космогонии» — истории от создания мира до современности. При этом переплет художница выполнила из веток деревьев.

«Важно было посмотреть на реакцию птиц на эту книгу. Но в то же время я не могла не вложить в нее и смысл, понятный человеку, — заявила Отрыванова. — Получается двойная экспозиция: сначала для голубей, потом для людей, уже в виде документации. Мы рассказали, какой опыт получили с птицами».

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