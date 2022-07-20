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Российские ПВО в Сирии уничтожили два беспилотника у авиабазы Хмеймим

Минобороны: российские ПВО уничтожили два беспилотника в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

Фото: управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / РИА Новости

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника террористов в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Арабской Республике, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, вооруженные формирования продолжают попытки атаковать российскую авиабазу. Вечером 20 июля были сбиты два дрона на удалении двух километров от объекта.

Пострадавших нет, материальный ущерб также не нанесен. База продолжает функционировать в обычном режиме.

В феврале Минобороны России сообщило о переброске истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 со сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 на авиабазу Хмеймим.

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Марина Совина
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