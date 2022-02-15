Россия перебросила самолеты дальней авиации в Сирию

Истребители МиГ-31К и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 перебросили на авиабазу Хмеймим в Сирии. Самолеты примут участие в учениях Военно-морского флота России в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В сообщении отметили, что истребители МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» и бомбардировщики Ту-22М3 выполнили перелет, преодолев более 1500 километров. Ту-22М3 несли сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты Х-22.

Ранее в небе над Калининградской областью заметили МиГ-31К с ракетой «Кинжал». Очевидец опубликовал видео, демонстрирующее заход самолета на посадку.

В июле 2021 года в США оценили российские стратегические ракетоносцы-бомбардировщики. В публикации The National Interest отметили, что Ту-22М, Ту-95 и Ту-160 являются старыми, но опасными самолетами.

В мае 2021 года в публикации The Drive российские Ту-22М3 назвали угрозой британским и американским авианосцам. Издание отмечало, что основным оружием самолета остаются модификации противокорабельной ракеты большой дальности Х-22.