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Российский МиГ-31 с «Кинжалом» пролетел близ границ НАТО

Истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» сняли на видео в небе над Калининградской областью

Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» заметили в небе над Калининградской областью, близ границ стран НАТО. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как самолет пролетает на небольшой высоте над железной дорогой и автотрассой, по которой едут машины.

По данным портала Avia.pro, ролик был снят 7 февраля. На кадры попал момент, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск.

Ранее в феврале стало известно, что Россия перебросила два своих истребителя МиГ-31К, вооруженных «Кинжалами», на авиабазу Черняховск в Калининградской области. Они совершили полет над Балтийским морем. При этом в Польше появление данных самолетов посчитали пропагандой.

Варвара Кошечкина
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