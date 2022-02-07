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В Польше российские МиГ-31 над Балтикой назвали пропагандой

В Defence24 назвали полет пары самолетов МиГ-31 над Балтийским морем пропагандой

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Появление пары российских двухместных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 в небе над Балтикой в публикации польского издания Defence24 назвали пропагандой.

В соответствующей заметке обратили внимание на полет самолетов МиГ-31 над Балтийским морем, состоявшийся в начале февраля. «Обычно они действуют в Арктике или на Дальнем Востоке России, где их огромный радиус действия является преимуществом», — пишет издание.

Defence24 уверяет, что уже не новые МиГ-31 «по-прежнему являются важным элементом противовоздушной обороны (ПВО) России». «Они характеризуются большой дальностью полета, очень высокой скоростью, достигаемой даже без форсажных камер, и тяжелыми ракетами, позволяющими уничтожать воздушные цели на дальности до 280 километров», — говорится в публикации.

Основной задачей МиГ-31 издание называет борьбу со стратегическими бомбардировщиками.

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«Ввиду малой маневренности, большого веса и общей специфики оперативных возможностей появление этого типа самолетов над Балтийским морем имеет не оперативное обоснование, а только пропагандистское или учебное», — уверяет издание.

В январе на страницах Defence24 польский военный обозреватель Максимилиан Дура заявил, что малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», не имеют мощной системы ПВО, потому оказываются беззащитными в открытом море перед ударом вероятного противника. «Именно поэтому действия создаваемых в настоящее время надводных групп следует считать типичной пропагандистской деятельностью», — уверял автор.

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Иван Потапов
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