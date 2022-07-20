У фильма «Холоп» появится продолжение

Компания Yellow, Black & White объявила о выходе второй части «Холопа» в 2023 году

В 2023 году у российского фильма «Холоп» появится продолжение. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Компания Yellow, Black & White объявила, что вторая часть картины выйдет уже в декабре следующего года. По словам продюсеров, в нем сохранится «весь творческий состав» из первой части. Бюджет ленты составит 500 миллионов рублей, съемки состоятся осенью.

Сюжет оригинального фильма выстроен вокруг Гриши, сына крупного бизнесмена, который попадает в XIX век и становится конюхом. Однако путешествие во времени оказывается психологическим экспериментом, устроенным ради перевоспитания персонажа.

В январе этого года стало известно, что в КНР переснимут комедию «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Права на производство ремейка самого кассового российского фильма за историю отечественного проката приобрела китайская кинокомпания Alibaba Pictures. В сделке говорится о выходе картины в 2023-2024 годах.