Преемник «Макдоналдса» отказался обсуждать вопрос прихода в Крым

Во «Вкусно — и точка» заявили, что вопрос о приходе в Крым будут обсуждать позже

Сеть «Вкусно — и точка», преемник «Макдоналдса» в России, пока отказывается обсуждать вопросы дальнейшего развития компании, заявила РБК пресс-секретарь компании Наталья Меркушова. Таким образом она прокомментировала заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что власти региона будут рады приходу сети.

«На данный момент наш фокус — вновь открыть двери всех действующих предприятий сети. Вопросы по дальнейшему развитию компании мы будем обсуждать позже», — сказала Меркушова.

Сам Аксенов пояснял, что он лично приветствует «приход в Крым отечественных брендов», однако понятно, что сейчас компания «занята» Москвой и Санкт-Петербургом. «Но в Крым все равно дойдут, я надеюсь», — отметил он.

«Макдоналдс» в России приостановил работу в марте, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор, часть бывших заведений открылась под новым брендом «Вкусно — и точка» в июне.

К сентябрю компания намерена открыть все точки. Параллельно она пытается решить проблему с нехваткой картофеля фри: крупнейшие производители отказались поставлять продукцию в Россию.