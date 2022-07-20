Старейшую действующую тюрьму в России захотели превратить в музей

Администрация Чебоксар захотела превратить старейшую действующую тюрьму России в музей

Из старейшей действующей тюрьмы России, которая находится в Чебоксарах, захотели сделать туристический объект федерального значения. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

С такой инициативой выступил глава администрации города Денис Спирин. По его словам, сохранившийся каменный режимный корпус был построен 374 года назад и представляет огромную историческую ценность.

Чтобы превратить здание в музей, глава администрации направил письмо в УФСИН с просьбой передать здание в муниципальную собственность.

Ранее в Чувашии открылась новая технологическая линия по производству и фасовке иван-чая. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства республики, производство иван-чая — достаточно сложный и трудоемкий процесс, который включает обваливание, скрутку, резку и ферментирование.