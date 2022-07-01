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В Чувашской деревне открылось производство иван-чая

В деревне Новые Шальтямы открылась технологическая линия по производству иван-чая

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В деревне Новые Шальтямы в Чувашии открылась новая технологическая линия по производству и фасовке иван-чая. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства республики, производство иван-чая — достаточно сложный и трудоемкий процесс.

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«После сбора чайного листа следуют: обваливание, скрутка, резка, ферментирование, сушка, сортировка и упаковка. Однако именно это обеспечивает настоящий вкус и пользу чая», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечаются также полезные свойства растения — оно не содержит кофеин и является эффективным
седативным, противовоспалительным и успокаивающим средством.

Ранее стало известно, что в селе Усть-Большерецк на Камчатке пройдет фестиваль «Страна рыбы и рыбоедов», посвященный лососю. Гостей фестиваля приглашают на этноплощадку, которая познакомит всех желающих с культурой и бытом коренных малочисленных народов региона.

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Мария Гейн
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