В Чувашской деревне открылось производство иван-чая

В деревне Новые Шальтямы открылась технологическая линия по производству иван-чая

В деревне Новые Шальтямы в Чувашии открылась новая технологическая линия по производству и фасовке иван-чая. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства республики, производство иван-чая — достаточно сложный и трудоемкий процесс.

«После сбора чайного листа следуют: обваливание, скрутка, резка, ферментирование, сушка, сортировка и упаковка. Однако именно это обеспечивает настоящий вкус и пользу чая», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечаются также полезные свойства растения — оно не содержит кофеин и является эффективным

седативным, противовоспалительным и успокаивающим средством.

Ранее стало известно, что в селе Усть-Большерецк на Камчатке пройдет фестиваль «Страна рыбы и рыбоедов», посвященный лососю. Гостей фестиваля приглашают на этноплощадку, которая познакомит всех желающих с культурой и бытом коренных малочисленных народов региона.