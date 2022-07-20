Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Группа косаток подплыла к рыбакам в приморской бухте Тунгус и попала на видео

Рыбаки в приморской бухте Тунгус сняли на видео группу косаток

В бухте Тунгус недалеко от города Находка Приморского края местные рыбаки встретили группу косаток. Они засняли млекопитающих на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Newsbox24.tu.

На видео попали три косатки. Они плавают вокруг лодок, периодически выныривая из воды, однако не проявляют агрессии.

«Вон они, за мотором идут. Держитесь! Аж сердце останавливается! Лишь бы кадры остались», — комментируют приморцы.

Ранее в Новосибирской области местный житель заснял на видео стадо косуль. Животные находились совсем близко к трассе, на расстоянии 15-20 метров, несмотря на то, что они достаточно пугливы. В центре реабилитации диких животных рекомендовали не подходить к косулям слишком близко при встрече с ними.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
Актриса из фильма о Бонде Ана де Армас высказалась о женской версии агента 007
Раскритиковавшую «Матч-ТВ» журналистку отстранили от эфира
Младший сын Кости Цзю победил в третьем профессиональном бое подряд
IKEA убрала ограничение на покупки на сайте
Путин сравнил кока-колу и иван-чай
Психолог назвал упражнения для избавления от тревоги и стресса
Зиму без российского газа в ЕС описали
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
В Госдуме отреагировали на отказ Карлсена играть с Непомнящим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.