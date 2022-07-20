Группа косаток подплыла к рыбакам в приморской бухте Тунгус и попала на видео

Рыбаки в приморской бухте Тунгус сняли на видео группу косаток

В бухте Тунгус недалеко от города Находка Приморского края местные рыбаки встретили группу косаток. Они засняли млекопитающих на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Newsbox24.tu.

На видео попали три косатки. Они плавают вокруг лодок, периодически выныривая из воды, однако не проявляют агрессии.

«Вон они, за мотором идут. Держитесь! Аж сердце останавливается! Лишь бы кадры остались», — комментируют приморцы.

Ранее в Новосибирской области местный житель заснял на видео стадо косуль. Животные находились совсем близко к трассе, на расстоянии 15-20 метров, несмотря на то, что они достаточно пугливы. В центре реабилитации диких животных рекомендовали не подходить к косулям слишком близко при встрече с ними.