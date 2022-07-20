Туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади и восхитила подписчиков

TikTok-блогерша показала способ пронести больше вещей в самолет с помощью пакета Duty Free

Ирландская туристка показала на видео способ, с помощью которого смогла пронести на борт лоукостера Ryanair все содержимое своего большого рюкзака абсолютно бесплатно. На вирусный ролик в TikTok обратили внимание в The Sun.

По словам путешественницы, авиакомпании не могут запретить пассажирам проносить пакеты с покупками из магазинов беспошлинной торговли в аэропорту. Девушка воспользовалась этой лазейкой в правилах и смогла бесплатно увеличить собственную норму ручной клади: все содержимое из рюкзака блогерша сложила в пакет Duty Free, освободив таким образом дополнительное место для вещей.

При этом туристка отметила, что в самом магазине беспошлинной торговли достаточно купить что-то небольшое, например, бутылку воды и попросить большой пакет. В комментариях под видео подписчики аккаунта и другие пользователи сети восхитились находчивостью ирландки и нашли ее совет «очень полезным».

Ранее в июне другая туристка нашла способ обойти норму провоза жидкостей на борту. Для этого девушка заранее заказала в интернет-магазине туалетные принадлежности и выбрала способом доставки пункт самовывоза один из бутиков авиагавани, таким образом бесплатно положив в ручную кладь полноразмерные косметические средства уже после прохождения контроля безопасности.