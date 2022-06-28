Девушка нашла способ обойти норму провоза жидкостей на борту и прослыла гением

Способ покупки жидких принадлежностей с самовывозом в аэропорту сочли гениальным в сети

Молодая британка показала на видео, как обойти норму провоза жидкостей на борту самолета, и прослыла гением среди пользователей сети. На вирусный TikTok-ролик обратили внимание в Metro.

Как рассказала 22-летняя Холли Луиза (Holly Louise), в своем недавнем путешествии в Турцию она столкнулась с жестким требованием авиакомпании по провозу ручной клади: объем емкостей, содержащих жидкости, не должен превышать 100 миллилитров, при этом все упаковки должны помещаться в один пластиковый пакет размером 20 на 20 сантиметров.

Чтобы не переплачивать за покупку туалетных принадлежностей в аэропорту, девушка нашла еще один лайфхак получить их после прохождения контроля безопасности — для этого она заранее заказала в интернет-магазине необходимые средства и выбрала способом доставки пункт самовывоза один из бутиков авиагавани. Так, Луиза бесплатно положила в ручную кладь полноразмерный солнцезащитный крем, шампунь, кондиционер и маску для волос, дезодорант, средство после загара, лосьон и спрей для тела.

Ранее в июне специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler показали простые лайфхаки правильного сбора чемодана в поездку. Например, эксперты предложили складывать худи таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве подушки в самолете.