Три простых лайфхака по сбору чемодана в поездку восхитили пользователей сети

Специалисты по хранению вещей посоветовали использовать худи в качестве подушки в самолете

Специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler, специализирующегося на советах по хранению вещей, показали три простых лайфхака для комфортного путешествия и правильного сбора чемодана в поездку. Видео, восхитившее пользователей сети, опубликовано в их Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В первую очередь авторы ролика порекомендовали заранее продумывать наряды и складывать вместе каждый комплект, чтобы не приходилось тратить время на выбор аутфита в отпуске. При этом цепочку и другие украшения посоветовали продевать через соломинку для питья, чтобы украшение не потерялось среди вещей и не спуталось.

Создатели видео также предложили складывать худи таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве подушки в самолете.

Ролик стал вирусным и набрал около 300 тысяч просмотров. Комментаторы поблагодарили авторов за лайфхаки и оставили восхищенные отзывы под постом. «Попробую так же!», «Как же мне нравится на это смотреть!», «О боже, вы облегчили мне жизнь!», «Второй совет — просто бомба!», «Соломинка для цепочки — это гениально», — писали они.

Ранее бортпроводница раскрыла главные ошибки пассажиров при упаковке вещей в чемодан. По ее словам, туристы берут с собой слишком много всего, поэтому не могут самостоятельно поднять тяжелые сумки на багажную полку, при этом путешественники не собирают в полет отдельную сумку с вещами, которые могут пригодиться на борту.