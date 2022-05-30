Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров при упаковке вещей в чемодан

Бортпроводница призвала заранее собирать отдельную сумку в полет

Бортпроводница, попросившая не раскрывать свое реальное имя, перечислила самые распространенные ошибки пассажиров при сборе чемодана. Об этом пишет Insider со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

По словам девушки, главная ошибка путешественников — это класть в сумку настолько много вещей, из-за чего ее невозможно самостоятельно поднять на верхнюю полку. Она отметила, что стюардессы не обязаны поднимать тяжелые чемоданы пассажиров, так как это может вызвать проблемы со здоровьем.

Также она заранее призвала выбирать вещи, которые точно понадобятся во время полета (например, книжка, наушники или крем для рук) и положить их в отдельную небольшую сумку, чтобы не доставать упакованный чемодан с багажной полки и мешать попутчикам.

Кроме того, девушка заявила, что в случае продолжительной турбулентности обслуживание на борту может быть прекращено. В связи с этим она посоветовала всегда брать с собой что-нибудь на закуску: орехи или фрукты.

Еще одна ошибка — это неправильный выбор емкостей для жидкостей, которые могут деформироваться на высоте и привести к протечке. По ее мнению, лучше всего использовать герметичные бутылки с дополнительной защелкой.

Ранее в мае британская стюардесса Меган Хомме (Megan Homme) назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов. Самыми удачными днями для покупки она назвала субботу и воскресенье. Кроме того, при бронировании бортпроводница посоветовала учитывать время суток. Хомме уверена, что сэкономить деньги на перелете можно, если осуществлять покупку с шести утра до полудня.