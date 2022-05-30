Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров при упаковке вещей в чемодан

Бортпроводница призвала заранее собирать отдельную сумку в полет

Фото: Boris Roessler / globallookpress.com

Бортпроводница, попросившая не раскрывать свое реальное имя, перечислила самые распространенные ошибки пассажиров при сборе чемодана. Об этом пишет Insider со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

По словам девушки, главная ошибка путешественников — это класть в сумку настолько много вещей, из-за чего ее невозможно самостоятельно поднять на верхнюю полку. Она отметила, что стюардессы не обязаны поднимать тяжелые чемоданы пассажиров, так как это может вызвать проблемы со здоровьем.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля 2020
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
9 июня 2020

Также она заранее призвала выбирать вещи, которые точно понадобятся во время полета (например, книжка, наушники или крем для рук) и положить их в отдельную небольшую сумку, чтобы не доставать упакованный чемодан с багажной полки и мешать попутчикам.

Кроме того, девушка заявила, что в случае продолжительной турбулентности обслуживание на борту может быть прекращено. В связи с этим она посоветовала всегда брать с собой что-нибудь на закуску: орехи или фрукты.

Еще одна ошибка — это неправильный выбор емкостей для жидкостей, которые могут деформироваться на высоте и привести к протечке. По ее мнению, лучше всего использовать герметичные бутылки с дополнительной защелкой.

Ранее в мае британская стюардесса Меган Хомме (Megan Homme) назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов. Самыми удачными днями для покупки она назвала субботу и воскресенье. Кроме того, при бронировании бортпроводница посоветовала учитывать время суток. Хомме уверена, что сэкономить деньги на перелете можно, если осуществлять покупку с шести утра до полудня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине
В США вспомнили предупреждение Обамы о способности Байдена все испортить
Названа причина провала западных санкций против России
Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров при упаковке вещей в чемодан
Стало известно о выросших тратах москвичей на выпускные
Предложение Байдена странам АСЕАН назвали «посмешищем»
Партии Германии обосновали выделение 100 миллиардов евро на бундесвер
Китай решил помочь России с банковскими картами
Блогер поделился правилами очистки стиральной машины от плесени
В Британии заявили о неспособности перехватить российскую ракету «Кинжал»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.