Эндокринолог перечислил полезные для работы печени продукты

Эндокринолог Поляков: артишоки и жирная рыба могут улучшить работу печени

Клетчатка, артишоки и жирная рыба могут улучшить работу печени, уверен диетолог, эндокринолог и психолог Антон Поляков. Другие полезные для работы этого органа продукты он перечислил в интервью для Ura.ru.

Эндокринолог считает, что с помощью питания можно положительно повлиять на функции печени. По его словам, для поддержания здоровья органа важно на регулярной основе включать в рацион продукты, богатые лецитином: например, яйца, арахис или субпродукты.

По словам эксперта, печень работает в единой связке с желчным пузырем, поэтому нарушение оттока желчи может негативно сказываться на работе печени в целом.

Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок. Эта пища богатая полезными жирами, то есть, Омега-3, а это жирная рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло Антон Поляков Диетолог, эндокринолог, психолог

Печень обезвреживает токсины, которые попадают в организм, поэтому, по мнению Полякова, будут полезны продукты, которые обеспечивают связывание токсических компонентов. Из природных детоксикантов эндокринолог порекомендовал малину и гранат, так как они содержат кислоту, которая связывает токсические металлы и выводит их наружу. Кроме того, для «разгрузки» печени врач советует ежедневно употреблять клетчатку, которая удержит токсины от попадания в системный кровоток и поможет не перегружать печень.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев предупредил об опасных последствиях пропуска завтрака. По его словам, отсутствие первого приема пищи может привести к замедлению метаболизма и, как следствие, набору лишних килограммов.

