Диетолог предупредил об опасных последствиях пропуска завтрака

Диетолог Арзамасцев: пропуск завтрака может привести к замедлению метаболизма

Пропуск завтрака может привести к замедлению метаболизма, считает врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Об опасных последствиях отказа от первого приема пищи он предупредил в интервью для «Москвы 24».

По словам диетолога, завтрак запускает обмен веществ, поэтому голодное утро приведет к замедлению этих процессов и не лучшим образом скажется на фигуре. Кроме того, отказ от утреннего приема пищи нарушит режим питания в целом. «Человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз», — отмечает врач.

На уровень энергии и бодрости человека днем, по мнению Арзамасцева, также влияет то, завтракает он или нет. «Завтрак — это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. Если его нет, то и питание организму брать неоткуда», — размышляет эксперт.

Диетолог советует обязательно есть утром, а лучше всего через час после пробуждения. «Прямо после пробуждения все-таки завтракать нежелательно, потому что желудок еще не успел "проснуться". То есть перистальтики недостаточно для того, чтобы полностью, в хорошем темпе переварить поступившую пищу», — резюмировал эксперт. Он также посоветовал включать в завтрак легкоусваиваемый белок и углеводы.

До этого терапевт Светлана Горяйнова перечислила вредные для работы мозга продукты. По ее словам, употребление большого количества насыщенных жиров и трансжиров приводит к повышению плохого холестерина и, как следствие, снижению работоспособности мозга.