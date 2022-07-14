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Терапевт перечислила вредные для работы мозга продукты

Терапевт Горяйнова предупредила, что соль и быстрые углеводы ухудшают работу мозга

Фото: Unsplash

Употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга, заявила врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова. Вредные для когнитивных функций продукты она перечислила в интервью для «Доктор Питер».

По словам врача, неправильно подобранный рацион может плачевно сказываться на работе мозга и вредить психике.

Так, по ее словам, употребление большого количества насыщенных жиров и трансжиров приводит к повышению плохого холестерина и, как следствие, снижению работоспособности мозга. «Также увеличивается риск развития болезни Альцгеймера, неврологических заболеваний, ухудшения памяти», — предупредила Горяйнова.

Следующим вредным для мозга продуктом она назвала соль. «У любителей соленого может повыситься артериальное давление, что может привести к разрушению сосудов, сосудистому спазму — а это ограничивает поступление крови к мозгу», — сообщила врач.

Кроме того, частое употребление сахара и быстрых углеводов, по словам терапевта, повышает уровень глюкозы и инсулина. «Впоследствии это может привести к метаболическому синдрому и ожирению», — уверена врач.

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Среди прочих токсичных для мозга продуктов Горяйнова выделила рыбу, в которой может содержаться ртуть. Также в ее стоп-лист попали газировка и алкоголь. Для улучшения работы главного органа человеческого организма она советует есть больше ненасыщенных жиров, сложных углеводов и минимизировать употребление молочных продуктов.

До этого диетолог Никола Лудлам-Рейн назвала симптомы нехватки углеводов в организме. По ее словам, в таких случаях может возникать ощущение «тумана в голове» и трудности с концентрацией.

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Елена Матвиенко
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