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Раскрыты многомиллионные траты Макрона на избирательную кампанию

Президент Франции Макрон потратил на свою избирательную кампанию 16,7 миллиона евро

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон, переизбранный на прошедших в апреле выборах, потратил на свою избирательную кампанию 16,7 миллиона евро. Многомиллионные траты главы Пятой республики раскрыты в отчете, опубликованном в правительственном вестнике Франции.

На втором месте по затратам на электоральную гонку находится кандидат от партии «Республиканцев» Валери Пекресс. Траты на ее кампанию составили 14,3 миллиона евро. Следом за ней расположился представитель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, вложивший в выборы 13,7 миллиона евро.

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По данным отчета, конкурент Макрона во втором туре президентских выборов, кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин ле Пен потратила на избирательную кампанию 11,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что от Макрона требуют уйти в отставку на фоне скандала, связанного с тем, что президент в 2015 году поддержал развитие Uber во Франции, когда занимал пост министра экономики. Многие политики теперь уверяют, что «Францией управляет не президент, а лобби».

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Екатерина Андреева
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