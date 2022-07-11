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Во Франции потребовали отставки Макрона за «предательство» страны

Во Франции потребовали отставки Макрона за помощь Uber в 2015 году
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2015 году поддержал развитие Uber во Франции, когда занимал пост министра экономики. На фоне разразившегося скандала от Макрона требуют уйти в отставку, сообщает Express.

«Макрон должен уйти в отставку! Он предает Францию, ее компании, государство, правосудие, народ! Вон!» — заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В партии «Национальное объединение» согласились с Филиппо. Депутат Европарламента от партии Джордан Барделла отметил, что связь Макрона с Uber была ожидаемой. Многие французские политики теперь уверяют, что «Францией управляет не президент, а лобби».

О том, что Макрон оказал помощь компании Uber после того, как полиция приостановила ее деятельность в центре Марселя в 2015 году, стало известно 10 июля. Согласно журналистским расследованиям, Uber годами пренебрегала законами и лоббировала политиков по всему миру. У журналистов оказалась и личная переписка сооснователя Uber Трэвиса Каланика с Макроном. По данным The Guardian, президент Франции пошел на все, чтобы помочь распространению агрегатора такси в стране. Он пообещал компании «радикальное упрощение юридических требований». «Сделка» Макрона и руководства Uber была заключена на фоне протестов таксистов в Париже.

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Алина Гончарова
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