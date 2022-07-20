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Уролог перечислил продукты для укрепления мужского здоровья

Уролог Данилов: для мужского здоровья нужно есть яйца и морепродукты

Фото: Shutterstock

Для укрепления мужского здоровья нужно есть яйца, морепродукты и принимать фолиевую кислоту, уверен врач-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Александр Данилов. Другие полезные для потенции продукты он перечислил эксклюзивно для «Ленты.ру».

По словам уролога, питание играет огромную роль в правильной работе мужской репродуктивной системы и выработке главного полового гормона — тестостерона. «Основным сырьем для синтеза тестостерона является холестерин. Именно из него в тестикулах (мужских половых железах) синтезируется тестостерон», — объяснил врач. Среди продуктов, которые положительно повлияют на выработку этого гормона, он особенно выделил яйца.

Яйца содержат не только достаточное количество холестерина, но и высококачественный белок, а также витамин D и аспарагиновую кислоту, которые также благоприятно сказываются на выработке тестостерона

Александр Даниловуролог, андролог, кандидат медицинских наук

Также он посоветовал мужчинам есть больше печени, морепродуктов, орехов и телятины, в которых содержатся необходимые магний, селен, бор и цинк.

Препараты Омега 3-6-9 также оказывают благотворное действие на организм мужчины, подчеркнул уролог. Он уверен: эта добавка улучшают эластичность сосудов, нормализует микроциркуляцию, что приводит к улучшению сперматогенеза. «Кроме этого полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3-6-9 обладают противовоспалительным эффектом. Поэтому они являются хорошим профилактическим средством от развития простатита», — отметил Данилов.

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Врач также порекомендовал принимать фолиевую кислоту. Он объяснил, что ее часто назначают беременным женщинам для правильного развития плода, однако у мужчин эта добавка улучшает сперматогенез: повышается качество половых клеток: снижается число патологических элементов, имеющих генетические мутации, контролируется набор хромосом в сперматозоидах. Для профилактики уролог посоветовал употреблять двести микрограммов ежедневно, однако призвал уточнять дозировку у лечащего врача, особенно, если мужчина собирается принимать добавку для лечения.

До этого врач Александр Калинкин указал на разницу в причинах храпа у мужчин и женщин. По словам Калинкина, мужчины храпят примерно в семь-восемь раз чаще, чем женщины. А связано это с тем, что мужчины чаще курят и пьют.

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Алиса Дмитриева
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