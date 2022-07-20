Великобритания решила искать спасение в ядерной энергетике

Власти Великобритании одобрили строительство новой АЭС

На фоне роста цен на газ власти Великобритании одобрили строительство новой АЭС в Саффолке (Англия), сообщает SkyNews.

Спасение в ядерной энергетике британские власти решили искать в надежде повысить устойчивость страны и укрепить энергетическую безопасность. Предполагается, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения шести миллионов домохозяйств. Правительство Соединенного Королевства планирует купить 20 процентов в Sizewell C, общая стоимость строительства оценивается в 20 миллиардов фунтов стерлингов (23,9 миллиарда долларов).

В настоящее время в стране действуют 13 ядерных реакторов, на долю которых приходится около 17 процентов в энергетическом балансе страны. Однако большинство их них должны быть закрыты к 2030-му. Британские власти хотят, чтобы к середине столетия до 25 процентов энергии в стране вырабатывалось с помощью АЭС.

Расцвет ядерной энергетики ранее предсказывали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Конфликт на Украине и перебои с поставками энергоносителей заставили правительства переосмыслить свои стратегии энергетической безопасности, для многих правительств ядерная энергия является одним из решений. Эра атомной энергетики может наступить, если государства нацелятся на безопасную и устойчивую эксплуатацию АЭС, а также на привлечение инвестиций в эту отрасль, уверены в МЭА.