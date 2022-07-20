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Жители Прикамья заметили редкое для Урала природное явление

Жители Пермского края заметили вымяобразные облака

Фото: Anton Yankovyi / Wikimedia

Жители Пермского края заметили в небе над регионом вымяобразные облака. Об этом пишет «Вкурсе.ру».

Как объяснили авторы научно-популярного проекта «Метеоролог и я», это редкое для Пермского края явление. По мнению метеорологов, появление таких облаков связано с мощной конвективной полосой, прошедшей накануне вечером в Губахе.

Отмечается, что такие облака встречаются преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов. Ячейки обычно имеют размер около полукилометра.

Ранее о появлении вымяобразных облаков сообщили жители Оренбургской области. «Правда, над Оренбургом повисла облегченная версия явления. Однако смотрелось оно впечатляюще», — говорилось в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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