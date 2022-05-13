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В небе над Оренбургом заметили мамматусы

Жители Оренбурга сфотографировали вымяобразные облака мамматусы

Фото: Shutterstock

Жители Оренбурга заметили в небе над городом редкое природное явление. Как сообщает «МК — Оренбург» после сильного дождя появились мамматусы.

Как отмечается издание, вымяобразные облака характерны для тропических широт и связаны с образованием циклонов. Необычные кучевые соединения также могут быть связаны с самопроизвольным нарастанием возмущений давления, плотности и скорости в газообразных и жидких средах с неоднородной плотностью, находящихся в гравитационном поле.

«Правда, над Оренбургом повисла облегченная версия явления. Однако смотрелось оно впечатляюще», — говорится в сообщении. Отмечается, что облака были неподвижны, в отличие от проплывающих мимо туч.

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Варвара Кошечкина
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