В небе над Оренбургом заметили мамматусы

Жители Оренбурга сфотографировали вымяобразные облака мамматусы

Жители Оренбурга заметили в небе над городом редкое природное явление. Как сообщает «МК — Оренбург» после сильного дождя появились мамматусы.

Как отмечается издание, вымяобразные облака характерны для тропических широт и связаны с образованием циклонов. Необычные кучевые соединения также могут быть связаны с самопроизвольным нарастанием возмущений давления, плотности и скорости в газообразных и жидких средах с неоднородной плотностью, находящихся в гравитационном поле.

«Правда, над Оренбургом повисла облегченная версия явления. Однако смотрелось оно впечатляюще», — говорится в сообщении. Отмечается, что облака были неподвижны, в отличие от проплывающих мимо туч.