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Россиянам дали советы по украшению жилья для вечеринки

Для украшения жилья к вечеринке необходимо выбрать цветовую гамму

Фото: Shutterstock

Перед оформлением дома для вечеринки необходимо определиться с тематикой мероприятия и цветовой гаммой. Советы по обустройству россиянам дала специалист по дизайну интерьера сети Hoff Юлия Голуб. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В выборе цветовой гаммы эксперт посоветовала обратить внимание на любимые фильмы или книги. С популярными праздниками ситуация обстоит легче — для новогодних мероприятий обычно выбирают белые и синие оттенки, а осенним праздникам соответствуют оранжевые и коричневые. «Следите, чтобы все элементы мероприятия, декор в том числе, были выполнены в выбранной цветовой гамме», — подчеркнула Голуб.

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В качестве декора жильцы могут использовать ленты, бумажные помпоны, подсветку, электрические свечи, бумажные цветы и диско-шары. Украшения посоветовали размещать на разных уровнях, включая потолок. Для вечеринки стоит организовать и фотозону. Специалист рекомендовала сделать композицию из мебели в стиле ретро или стены из цветов.

Ранее дизайнер интерьеров Евгения Сорокина указала на новые тренды в оформлении квартир, отметив, что в 2022 году в тренд вошло сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными. По словам эксперта, сегодня яркие оттенки сочетают со спокойными, создавая контрастные интерьеры.

Нина Ташевская
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