На Украине заявили о планируемой переписи населения в следующем году

Украинский министр Немчинов: перепись населения планируется провести в 2023 году

Всеукраинскую традиционную перепись населения планируют провести в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра правительства Украины Олега Немчинова.

«Мы готовим плановую перепись населения на 2023 год. Она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии мы вынуждены были ее перенести. Все средства были перенесены в фонд преодоления коронавирусной инфекции. В 2023 году намерены провести традиционную перепись уже с элементами цифровой», — сообщил политик.

Немчинов также отметил, что если бы не российская спецоперация, то перепись проводилась бы «уже по новым стандартам, со значительно меньшей нагрузкой на бюджет и значительно более быстрыми результатами». Кроме того, по словам министра кабмина Украины, цифровая перепись населения страны может пройти в 2030 году.

Накануне в Донецкой народной республике сообщили о взятии 255 населенных пунктов, которые ранее занимала украинская армия. А в Луганской народной республике заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины почти полностью покинули Северск.

С 24 февраля Украину покинули более 9 миллионов ее жителей, свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН. По информации Государственной службы статистики республики, в начале 2022 года в стране проживали около 41 миллиона человек.