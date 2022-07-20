ЛНР сообщила о почти полном оставлении Северска украинской армией

Народная милиция ЛНР сообщила, что подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, сейчас украинских военных в городе практически не осталось, они заняли позиции на второй линии обороны за городом.

«Отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре», — рассказал Марочко.

Ранее в Луганской народной республике подтвердили первый захват гаубицы М777. Утверждается, что американское орудие отправят в музей в качестве экспоната или будут использовать на суде как вещественное доказательство преступлений, совершаемых украинским правительством.