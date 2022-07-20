Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ЛНР сообщила о почти полном оставлении Северска украинской армией

Народная милиция ЛНР сообщила, что подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, сейчас украинских военных в городе практически не осталось, они заняли позиции на второй линии обороны за городом.

«Отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре», — рассказал Марочко.

Ранее в Луганской народной республике подтвердили первый захват гаубицы М777. Утверждается, что американское орудие отправят в музей в качестве экспоната или будут использовать на суде как вещественное доказательство преступлений, совершаемых украинским правительством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР
Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес
COVID-19 повысил риск депрессии и тревоги у пожилых
На Украине возбудили дела против чиновников республик Донбасса
В Госдуме объяснили решение не приравнивать апартаменты к жилью
Появились кадры с места ДТП со школьным автобусом на российской трассе
Тима Бертона наградят французской премией «Люмьер»
«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай
Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей
Медведь растерзал кормившего его два года россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.