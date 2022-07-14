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В ЛНР подтвердили захват американской гаубицы М777 «три топора»

Народная милиция ЛНР подтвердила факт захвата американской гаубицы М777

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Подразделения ЛНР захватили в Донбассе первую американскую гаубицу М777, прозванную среди военных «три топора». Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции республики.

О захвате установки 13 июля сообщал военный журналист и автор проекта WarGonzo Семен Пегов. Он упомянул, что трофей захватили бойцы 2-го Луганского корпуса.

Луганское командование подтвердило факт захвата, указав, что украинские военные использовали гаубицу для обстрела Стаханова, Первомайского и других населенных пунктов ЛНР. Военные отметили, что обнаружить пушку сумели, благодаря воздушной разведке.

155-милиметровая буксируемая гаубица М777 появилась на вооружении стран НАТО в середине 2000-х годов. По сравнению со своей предшественницей М198 пушка получила облегченный ствол и меньшие габариты, что позволило транспортировать ее на вертолетах. Считается самой легкой артиллерийской установкой подобного типа — 4218 килограммов.

Ранее Министерство обороны России показало видео с уничтоженной и брошенной украинской техникой под Лисичанском. Внутри некоторых из автомобилей остался боекомплект, а также служебные документы ВСУ. Часть техники, судя по видео, находится в исправном состоянии.

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Алевтина Запольская
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