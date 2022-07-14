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В ЛНР рассказали о дальнейшей судьбе захваченной у ВСУ американской гаубицы

Офицер НМ ЛНР Марочко: трофейная гаубица М777 станет уликой на суде или экспонатом в музее

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

Первая американская гаубица М777, которую захватили бойцы Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), может стать музейным экспонатом, приводит слова офицера НМ ЛНР Андрея Марочко ТАСС. Военнослужащий отметил, что артиллерийское орудие также может быть использовано в суде по делу о военных преступлениях Украины в качестве вещественного доказательства.

«Сейчас относительно данного трофея рассматриваются варианты восстановления, рассматриваются варианты и как музейного экспоната, потому что все-таки это имеет значение. Действительно, у нас в руках оказался первый образец данной техники. И есть еще варианты использовать данный образец техники в качестве доказательной базы тех преступлений, которые совершает украинское правительство», — рассказал Марочко.

Накануне в ЛНР подтвердили факт захвата гаубицы М777. Орудие удалось обнаружить благодаря воздушной разведке.

М777 — это 155-миллимитровая буксируемая гаубица американского производства, которая появилась на вооружении стран НАТО в начале 2000-х годов. Считается самой легкой артиллерийской установкой подобного типа.

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