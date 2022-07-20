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Россиянин наклеил фото бывшей на гаражи и стал фигурантом уголовного дела

Астраханец наклеил фото бывшей на гаражи и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянин наклеил фото бывшей возлюбленной на гаражи и стал фигурантом уголовного дела — в отношении жителя Астрахани возбудили дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК РФ. Об этом «Ленте.ру» в среду, 20 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Астраханской области.

По данным ведомства, мужчина более года тайно снимал на видео и фотографировал телефоном свою обнаженную сожительницу. Женщина узнала об этом лишь после того, как они расстались. Мужчина распечатал ее фотографии в обнаженном виде, после чего наклеил их на гаражи.

Изучив обстоятельства, следователи решили, что астраханец таким образом нарушил право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, гарантированное Конституцией Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы или штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российских колониях и СИЗО ввели новые правила содержания заключенных: они позволят держать в тумбочках фотографии и увеличат разрешенное количество хранящихся книг и журналов с пяти до десяти.

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Леонид Микуляк
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