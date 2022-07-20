Хирург раскрыл причину повышения тяги российских мужчин к пластике

Хирург Дмитрий Скворцов рассказал о тяге российских мужчин к устранению гинекомастии

Хирург Дмитрий Скворцов раскрыл причину повышения тяги российских мужчин к пластическим операциям. Интервью с ним поступило в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 20 июля.

Медик рассказал, что в погоне за мускулистым телом мужчины часто начинают принимать стероиды, не консультируясь при этом с врачом. По его словам, нередко бездумное употребление указанных высокобиологических веществ приводит к гинекомастии. «И такая ситуация знакома 50-70 процентам мужчин-бодибилдеров», — уточнил он.

Собеседник издания подчеркнул, что гинекомастия также может развиться при изменении функций половых гормонов. В данном случае ее можно скорректировать лечением, назначенным эндокринологом. В то же время патологическая гинекомастия, которая появляется из-за принятия стероидов, устраняется только посредством хирургического вмешательства.

«Как правило, если мало развита жировая ткань, достаточно будет подкожной мастэктомии. Если же присутствует избыток жировой клетчатки, необходима и липосакция», — объяснил Скворцов и добавил, что после успешной операции швы снимаются уже через 10-12 дней, а спустя три-четыре недели допустима силовая нагрузка.

В мае российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику. Кроме того, среди указанных манипуляций врач назвала рино- и отопластику.