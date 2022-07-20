Литва передаст Украине американские бронетранспортеры М113 и М577, а также амуницию

Литва в ближайшее время намеревается передать Украине бронетранспортеры М113 и М577 американского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу литовского министерства обороны.

«Литва в ближайшее время предоставит Украине дополнительную военную помощь - бронетранспортеры М113 и М577, а также амуницию, необходимую для дополнительной подготовки. Литва также предложила организовать военные учения широкого спектра для вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве обороны Литвы отметили, что сейчас оценивают возможность отправки около десяти инструкторов в Великобританию, где в ближайшее время должны состояться «трехнедельные курсы по базовой военной подготовке для десяти тысяч украинских военных».

К настоящему моменту, как сообщили в ведомстве, Вильнюс уже направил Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты, шлемы, минометы, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, радары слежения, бронетранспортеры, грузовики, вездеходы, а также беспилотник Bayraktar TB2. Общая сумма отправленного составляет примерно 123 миллиона евро.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз усилить антироссийские санкции. По словам политика, в первую очередь Брюсселю следует оказать еще более мощное давление на финансовый сектор и военную промышленность.