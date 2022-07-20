Президент Литвы призвал ЕС усилить санкции против России

Президент Литвы Науседа призвал ЕC усилить давление на финансовый сектор России

Санкции Евросоюза (ЕС) против России должны быть усилены, а работа по предотвращению их обхода с помощью третьих стран активизирована как можно скорее. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с европейским комиссаром по финансовым услугам Мейрид Макгиннесс, пишет BALTNEWS.

По словам политика, в первую очередь Брюсселю следует усилить давление на финансовый сектор и военную промышленность. Также он призвал отрезать Москву от глобальных цепочек поставок и технологического прогресса. «Санкции должны быть болезненными, эффективными и неразрывными», — подчеркнул Науседа.

Ранее стало известно, что среднесуточная стоимость электроэнергии в Литве, Латвии и Эстонии за сутки выросла на 152 процента и достигла рекордной цены 415,65 евро за мегаватт-час. Россия перестала поставлять газ в прибалтийские республики в начале апреля, когда те отказались платить за топливо в рублях и ввели санкции.