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Электроэнергия в прибалтийских странах за сутки подорожала на 150 процентов

Среднесуточная цена электричества в Прибалтике за сутки выросла на 150 процентов

Фото: Alexander Welscher / Global Look Press

Среднесуточная стоимость электроэнергии в Литве, Латвии и Эстонии за сутки выросла на 152 процента и достигла рекордной цены 415,65 евро за мегаватт-час. Об этом сообщает аналитический портал RuBaltic со ссылкой на пресс-секретаря эстонского энергоконцерна Eesti Energia Прийта Лутса.

Причина резкого взлета цен — нехватка выработки электричества на фоне полной загрузки внешних каналов. Как пояснил представитель концерна, Литва и Латвия по отдельности вырабатывают электроэнергию мощностью 1300 мегаватт, в то время как дневной пик потребления для каждой из стран составляет 2300 мегаватт.

Он отметил, что усугубляет ситуацию и прекращение поставок электроэнергии из России. При этом, по его словам, страны Балтии до сих пор не используют газовые электростанции на полную мощность, желая сэкономить газ к зиме.

Россия перестала поставлять газ в прибалтийские республики в начале апреля, когда те отказались платить за топливо в рублях.

Позже стало известно, что в Таллине начали обсуждать возможное введение режима чрезвычайной ситуации из-за опасности нехватки газа на зимний период.

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