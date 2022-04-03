Страны Балтии перестали получать газ из России

Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.

Страны Балтии

Баррис заявил, что страны Балтии получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. По его словам, заявление России об оплате топлива только за рубли стало сигналом о прекращении поставок из страны, поэтому на них «больше нельзя полагаться».

С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше Улдис Барисс Председатель АО Conexus Baltic Grid

При этом руководитель Conexus Baltic Grid отметил, что на данный момент в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому он не увидел повода для беспокойства на ближайшие месяцы.

2 апреля первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс принял такое решение. Миннэнерго республики заявило, что спрос страны на топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).

Причины

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставки газа в недружественные страны в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки, призвал глава государства.

48 стран Россия объявила недружественными

Кроме того, Путин поручил Центробанку и правительству в течение недели установить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Он объяснил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, указанными в контрактах. При этом изменится только валюта платежа.

1 апреля «Газпром» начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа. «Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», — подчеркнули в компании.

Реакция Европы

Европа отвергла требование России оплачивать газ в рублях. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. Страны G7 также отказались оплачивать поставки российского газа в рублях. По их мнению, требование Москвы нарушает действующие контракты.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату российского газа рублями. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона также заявил об отказе Великобритании платить за голубое топливо из России в рублях.

Российский газ перестал перестал поступать из Польши в Германию. Физический поток топлива по трубопроводу Ямал — Европа на границе двух стран стал нулевым. Однако позже стало известно, что «Газпром» забронировал дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа.

Последствия

Премьер Венгрии Виктор Орбан полагает, что Евросоюз не заменит российский газ американским. Поэтому альтернативы топливу из России не будет, уверен он.

Политолог Пьер-Эммануэль Томанн предположил, что Европа столкнется с проблемами при отказе платить за российский газ в рублях. В частности, решение спровоцирует всплеск цен и создаст сложности как для промышленности, так и для самих граждан.

В свою очередь инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов заявил, что прекращение поставок российского газа в Европу повлечет за собой катастрофические последствия для ее энергетики. Он допустил, что стоимость голубого топлива может вырасти до пяти тысяч долларов за кубометр.