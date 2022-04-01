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Премьер Венгрии заявил о неспособности ЕС заменить российский газ американским

Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС не сможет заменить дешевый газ из России американским
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Американский сжиженный природный газ (СПГ) не способен заменить более дешевый трубопроводный газ, поступающий в Европу из России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его слова в программе радиостанции Kossuth.

Премьер добавил, что подобные предложения «абсурдны» и губительны для экономики Венгрии. Кроме того, США не смогут переправить в ЕС достаточные объемы СПГ через океан, поэтому в ближайшее время никакой альтернативы топливу из России не предвидится.

Орбан напомнил, что некоторые страны Европы не могут импортировать СПГ в силу своего географического положения и особенностей экономического развития — они не имеют выхода к морю и терминалов для приема газа в сжиженном виде, а также других трубопроводов, кроме тех, что идут от России. «Речь идет не о том, чтобы вечером надеть свитер и немного уменьшить отопление или заплатить на несколько форинтов больше за газ, а о том факте, что если не будет источников энергии из России, то в Венгрии вообще не будет энергии», — подчеркнул венгерский премьер.

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В начале марта Орбан заявил, что Венгрия не собирается присоединяться к американским санкциям в отношении российских энергоносителей. США запретили импорт газа и нефти из страны, однако Венгрия зависит от газа из России на 85 процентов, и, по словам главы правительства, для нее «это будет непосильным бременем». О невозможности прекратить закупку российского сырья в текущих условиях предупредили и некоторые другие европейские лидеры.

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Софья Ермакова
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