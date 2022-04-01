Премьер Венгрии заявил о неспособности ЕС заменить российский газ американским

Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС не сможет заменить дешевый газ из России американским

Американский сжиженный природный газ (СПГ) не способен заменить более дешевый трубопроводный газ, поступающий в Европу из России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его слова в программе радиостанции Kossuth.

Премьер добавил, что подобные предложения «абсурдны» и губительны для экономики Венгрии. Кроме того, США не смогут переправить в ЕС достаточные объемы СПГ через океан, поэтому в ближайшее время никакой альтернативы топливу из России не предвидится.

Орбан напомнил, что некоторые страны Европы не могут импортировать СПГ в силу своего географического положения и особенностей экономического развития — они не имеют выхода к морю и терминалов для приема газа в сжиженном виде, а также других трубопроводов, кроме тех, что идут от России. «Речь идет не о том, чтобы вечером надеть свитер и немного уменьшить отопление или заплатить на несколько форинтов больше за газ, а о том факте, что если не будет источников энергии из России, то в Венгрии вообще не будет энергии», — подчеркнул венгерский премьер.

В начале марта Орбан заявил, что Венгрия не собирается присоединяться к американским санкциям в отношении российских энергоносителей. США запретили импорт газа и нефти из страны, однако Венгрия зависит от газа из России на 85 процентов, и, по словам главы правительства, для нее «это будет непосильным бременем». О невозможности прекратить закупку российского сырья в текущих условиях предупредили и некоторые другие европейские лидеры.