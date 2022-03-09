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Венгрия выразила позицию по антироссийским санкциям

Премьер Венгрии Орбан заявил об отказе от запрета на импорт нефти и газа из России

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия не будет отказываться от импорта нефти и газа из России по примеру США, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что отчетливо выразил позицию страны об отказе от запрета импорта энергоресурсов коллегам из Евросоюза. «Я дал понять, что мы не можем следовать примеру Соединенных Штатов. Они вчера ввели санкции на эту продукцию, это будет непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении нас к [антироссийским] санкциям не может быть и речи. Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», — резюмировал политик.

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Ранее стало известно, что власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырье. Официальные лица США встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро для первых двусторонних переговоров за многие годы.

9 марта президент США Джо Байден запретил импорт российской нефти в Штаты. Американские власти начали работать над поиском новых источников поставок, чтобы компенсировать сбои в экспорте нефти и газа.

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Дмитрий Сотак
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