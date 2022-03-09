США предложили Венесуэле поставлять им нефть взамен российской

Власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырье, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ранее президент США Джо Байден запретил импорт российской нефти в США. Американцы начали работать над поиском новых источников поставок, чтобы компенсировать сбои в экспорте нефти и газа. В результате официальные лица США встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе для первых двусторонних переговоров за многие годы.

Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. По данным издания, американцы заявили своим венесуэльским коллегам, что любое ослабление санкций США будет зависеть от того, будет ли Венесуэла поставлять туда нефть. Компания Chevron, последний американский производитель нефти, который все еще работает в Венесуэле, может стать первым бенефициаром, если будет достигнута сделка.

По словам одного из источников, если Вашингтон решит ослабить санкции, Chevron сможет частично восстановить производство в Венесуэле и возобновить экспорт на свои и другие НПЗ на побережье Мексиканского залива, заменив российские баррели. Добыча нефти в Венесуэле в прошлом году составила в среднем 636 000 баррелей в сутки.