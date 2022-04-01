«Газпром» начал рассылку уведомлений о переходе оплаты за газ в рублях

«Газпром» начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

«Газпром» начал рассылать импортерам уведомления о переходе оплаты за газ в рублях с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

«"Газпром" как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», — говорится в сообщении.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что поставки не остановятся при переходе на новую схему оплаты. «Вчера мне много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа», — сказал он. Песков добавил, что оплата «по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая».