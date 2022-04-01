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Кремль заявил о продолжении поставок газа

Песков заявил, что поставки газа будут продолжаться, если оплата в рублях не подтверждена

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поставки газа не прекратятся, если оплата в рублях не подтверждена до 1 апреля, заявили в Кремле. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Пока ситуация следующая. Вчера мне много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа», — сказал он. Песков добавил, что оплата «по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая».

Ранее Песков не исключил, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую форму оплаты может быть отменено. По его словам, в будущем возможны разные варианты, но сейчас рублевая оплата представляется самым надежным вариантом.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия решила перейти к расчетам за газ в рублям из-за ненадежности стран Запада. Он добавил, что российская сторона не хочет зависеть от системы, хозяева которой могут украсть ее деньги.

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Платон Щукин
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