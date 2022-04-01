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Кремль не исключил отмены решения о продаже газа за рубли

Пресс-секретарь Песков заявил о возможности возврата к расчетам за газ в долларах и евро

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую форму оплаты может быть отменено. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в будущем возможны разные варианты, но в настоящее время рублевая оплата представляется самым надежным средством расчетов. Также представитель Кремля заявил, что переход на рубли не означает, что поставки при неплатежах отключат мгновенно. Перевод средств идет в течение месяца, за это время покупатели могут завершить процесс.

Соответствующий указ Путин подписал накануне, 31 марта. Только после его публикации стала понятна предлагаемая европейским странам схема, до этого все разговоры о формате предстоящих изменений носили предположительный характер.

Речь идет о том, что партнеры «Газпрома» для оплаты газа должны открыть в российском банке, например, Газпромбанке, два счета — в иностранной валюте и в рублях. Сначала средства в евро или долларах поступают на валютных счет, после чего банк конвертирует их в рубли, переводит на второй счет, с которого и идет оплата поставщику. Фактически, главным смыслом стало увеличение объема валютной выручки, которую конвертируют в рубли, с 80 процентов до 100.

Комментируя это решение, вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заметил, что не видит в нем смысла для России. Он объяснил, что Европа продолжит переводить средства в валюте контракта, а продавать доллары и евро будут внутри страны. Таким образом, изменения окажутся формальностью.

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Платон Щукин
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