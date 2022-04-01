В Польше не увидели смысла для России в новой схеме оплаты за газ

Вице-премьер Польши Качиньский не увидел смысла в новой схеме РФ оплаты за газ

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что не видит смысла в решении России перевести оплату за газ в рубли в том виде, которое утвердил накануне президент страны Владимир Путин. В эфире Польского радио политик сказал, что евро в любом случае будут менять внутри страны, сообщает РИА Новости.

«С экономической точки зрения российские предложения не имеют большого значения. И так и так в конечном счете [деньги] должны быть обменяны», — пояснил он. При этом Качиньский предположил, что Москва преследовала цель получить политическое и психологическое превосходство, заставив Европу выполнять ее требования.

Путин подписал указ о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую оплату 31 марта, спустя восемь дней после объявления о таком намерении. Конкретная схема, детали которой до публикации не раскрывались, оказалась далека от ожиданий экспертов.

Основное изменение заключается в том, что европейские покупатели должны будут открыть два счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. После перевода средств в евро со стороны клиента российский банк сам обменивает валюту на рубли, зачисляет ее на рублевый счет, а затем происходит оплата «Газпрому». Основная разница заключается в том, что если раньше компания должна была продавать 80 процентов валютной выручки, то теперь — все 100 процентов.

Схема должна была заработать с 1 апреля, но европейские компании пока не объявляли об открытии счетов. В последнюю неделю как политики, так и импортеры отказывались от идеи платить за газ в рублях, поскольку такой формат противоречит подписанным контрактам.

