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Лавров назвал причину перехода к расчетам за газ в рублях

Сергей Лавров: ненадежность Запада является причиной перехода к расчетам за газ в рублях

Фото: Globallookpress.com

Россия решила перейти к расчетам за газ в рублям из-за ненадежности стран Запада. Такую причину решения Москвы назвал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

«Причина перехода к национальным валютам — абсолютная ненадежность западных западных коллег, мы не хотим зависеть от системы, которая может быть закрыта для нас в любой момент», — уточнил дипломат. Он добавил, что российская сторона не хочет зависеть от системы, хозяева которой могут украсть ее деньги.

Ранее политолог Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами. По его словам, это приведет к росту цен, а также создаст сложности как для промышленности, так и для отдельных граждан.

О решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам», ранее в марте объявил президент Владимир Путин.

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Виктория Кондратьева
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