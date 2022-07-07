В Эстонии призвали ввести режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа

Глава Eesti Energia призвал ввести режим ЧС в Эстонии из-за опасности нехватки газа

Председатель правления энергоконцерна Eesti Energia Хандо Суттера призвал власти ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за отсутствия уверенности в том, что стране хватит газа на зимний период, сообщает эстонский новостной портал ERR.

По словам Суттера, если терминал для сжиженного природного газа (СПГ) не появится в стране этой осенью, то уже зимой Эстония может столкнуться с проблемами в отоплении. В этой связи, по его мнению, властям необходимо принять экстренные меры для того, чтобы снизить потребление газа или заменить его другим источником энергии.

Тем не менее в Министерстве экономики и коммуникаций считают, что режим ЧС стоит вводить каждому местному самоуправлению индивидуально. При этом в подобном режиме на общегосударственном уровне нет смысла, считает вице-канцлер отдела энергетики ведомства Тимо Татар.

Чиновник также отметил, что надеяться на СПГ-терминал не стоит, поскольку поставки через него могут оказаться слишком дорогими.

Так или иначе как минимум один эстонский город уже обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Тендер на закупку газа провалился в Нарве из-за полного отсутствия предложения по поставкам сероводорода, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По словам мэра города Катри Райк, местная отопительная компания уже несколько месяцев ходатайствует о повышении цен на газ на 78 процентов. Райк отметила, что пока нет уверенности в том, какими будут цены на газ этой зимой.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила сограждан о том, что страну ждет суровая зима из-за нехватки газа и высокой инфляции в Европейском союзе. В начале апреля Эстония приняла решение отказаться от импорта российского сероводорода на фоне специальной военной операции России на Украине.