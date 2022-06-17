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Премьер Эстонии предупредила сограждан о «суровой зиме»

Премьер-министр Каллас: Эстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса
Кайя Каллас

Кайя Каллас. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Эстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции в Евросоюзе (ЕС), вызванного российской специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас в интервью Bloomberg.

Политик выразила беспокойство тем фактом, что в стране могут быть «еще более высокие цены, чем прошлой зимой». «В нашем случае высокая инфляция и медленный экономический рост сошлись воедино, что делает ситуацию крайне тяжелой», — предупредила она.

По данным агентства, инфляция в стране достигла 20 процентов. Это самый высокий уровень инфляции в еврозоне.

В начале апреля правительство Эстонии приняло решение отказаться от импорта российского природного газа в страну в 2022 году. Страна запланировала строительство терминала для принятия сжиженного природного газа, доставляемого морским путем.

10 мая Эстония подписала с Финляндией соглашение, согласно которому при необходимости страны смогут запрашивать друг у друга газ.

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Марина Совина
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