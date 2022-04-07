Эстония откажется от российского газа уже в 2022 году

Эстония откажется от импорта российского газа уже в 2022 году

Импорт российского природного газа в Эстонию будет прекращен в 2022 году, говорится на сайте кабинета министров балтийской республики.

Решение отказаться от топлива из России приняло правительство страны. Министерство экономики и инфраструктуры в ближайшее время должно представить законопроект об изменении закона о природном газе. Срок, в течение которого может вступить в силу решение об отказе от импорта, не называется.

Страна запланировала строительство терминала для принятия сжиженного природного газа, доставляемого морским путем. Запасы газа можно будет хранить в газовом хранилище в латвийском Инчукалнсе и продавать при его избытке другим участникам рынка.

В январе премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что газ в Европе подорожал в четыре раза из-за того, что Россия снизила его поставки.