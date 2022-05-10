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Эстония и Финляндия договорились о поставках газа

ERR: Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок природного газа

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности в сфере обеспечения поставок природного газа. Об этом сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского Министерства экономики и коммуникаций.

Подписанный договор определяет условия, на которых соседи могут запрашивать и предоставлять помощь в случае перебоев в поставках газа, если поставки недостаточны для удовлетворения спроса бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение.

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«Мы договорились с Финляндией о том, что будем доступны друг для друга в экстренной ситуации и поможем с поставками газа потребителям, если в этом возникнет необходимость», — приводятся слова министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса. Аналогичное соглашение в феврале Таллин заключил с Ригой.

Ранее правительство Эстонии приняло решение отказаться от импорта российского природного газа в страну в 2022 году. Страна запланировала строительство терминала для принятия сжиженного природного газа, доставляемого морским путем. Запасы газа можно будет хранить в газовом хранилище в латвийском Инчукалнсе и продавать при его избытке другим участникам рынка.

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Марина Совина
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