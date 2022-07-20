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Потерявшую сознание на популярном курорте туристку изнасиловал соотечественник

В Магалуфе британка потеряла сознание в гостиничном номере знакомого и была изнасилована

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Британская туристка, которая отдыхала на испанском курорте Магалуф, была изнасилована соотечественником в его гостиничном номере. Подробности сообщает The Sun.

Инцидент произошел в 15 июля. Молодая женщина, имя которой не раскрывается, познакомилась с другим британским туристом на вечеринке в одном из ночных заведений на популярной туристической улице Пунта Баллена. Как рассказала девушка правоохранительным органам, она потеряла сознание в гостиничном номере соотечественника — других деталей вечера она не помнит.

Когда девушка очнулась, то ощутила, что на ней лежит ее вчерашний знакомый. Британка сразу же заявила в полицию об изнасиловании. На следующий день подозреваемый был задержан. Мужчина признался, что занимался сексом с потерпевшей, однако, как он утверждает, все было по взаимному согласию. Расследование дела продолжается.

В июне еще одна туристка из Великобритании была изнасилована на популярном курорте Балеарских островов. В преступлении подозревают двоих мужчин из Вьетнама.

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Дарья Рыбак
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