Потерявшую сознание на популярном курорте туристку изнасиловал соотечественник

В Магалуфе британка потеряла сознание в гостиничном номере знакомого и была изнасилована

Британская туристка, которая отдыхала на испанском курорте Магалуф, была изнасилована соотечественником в его гостиничном номере. Подробности сообщает The Sun.

Инцидент произошел в 15 июля. Молодая женщина, имя которой не раскрывается, познакомилась с другим британским туристом на вечеринке в одном из ночных заведений на популярной туристической улице Пунта Баллена. Как рассказала девушка правоохранительным органам, она потеряла сознание в гостиничном номере соотечественника — других деталей вечера она не помнит.

Когда девушка очнулась, то ощутила, что на ней лежит ее вчерашний знакомый. Британка сразу же заявила в полицию об изнасиловании. На следующий день подозреваемый был задержан. Мужчина признался, что занимался сексом с потерпевшей, однако, как он утверждает, все было по взаимному согласию. Расследование дела продолжается.

В июне еще одна туристка из Великобритании была изнасилована на популярном курорте Балеарских островов. В преступлении подозревают двоих мужчин из Вьетнама.