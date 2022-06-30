Двое мужчин изнасиловали 17-летнюю туристку на популярном курорте

Двое музыкантов из Вьетнама изнасиловали 17-летнюю туристку на Балеарских островах

Двух мужчин обвиняют в изнасиловании 17-летней туристки из Великобритании на популярном курорте Балеарских островов (Испания). Об этом пишет местное издание Ultima Hora.

Как заявила пострадавшая полиции, это случилось в одном из отелей в Андрайче в пятницу, 24 июня. Девушка познакомилась с мужчинами в ресторане — они оказались довольно известными музыкантами из Вьетнама. Вскоре компания переместилась на пляж, а оттуда — к вьетнамцам в отель.

По словам британки, в гостинице она подверглась насилию сексуального характера, после чего ее заставили сходить в душ, чтобы смыть с себя следы преступления.

Злоумышленников арестовали в отеле на следующее утро — у них забрали паспорта и запретили им выезд из Испании. Другие подробности следствием не раскрываются.

Ранее в феврале пассажира бизнес-класса авиакомпании United Airlines обвинили в изнасиловании попутчицы. По словам женщины, мужчина напал на нее, пока все остальные туристы спали. После посадки 40-летнего предполагаемого насильника задержала полиция.