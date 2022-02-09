Девушка купила билет в бизнес-класс и подверглась изнасилованию в полете

Пассажирка самолета, купившая билет в бизнес-класс, обратилась в полицию и заявила, что подверглась изнасилованию в полете. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в понедельник, 31 января, на борту самолета американской авиакомпании United Airlines, который следовал из Ньюарка (США) в Лондон (Великобритания). Во время рейса девушка, имя которой не разглашается, доложила бортпроводникам, что ее попутчик напал на нее, пока все остальные туристы спали, и обвинила его в надругательстве.

После того, как самолет приземлился в аэропорту Хитроу, 40-летнего предполагаемого насильника задержала полиция — стражи порядка взяли его образцы ДНК и отпечатки пальцев, а также провели обыск на борту. В то же время пострадавшая отправилась в консультационный центр, где ее допросили специалисты.

Отмечалось, что пассажиры сидели на соседних рядах и не были знакомы друг с другом до полета. Тем не менее, по информации очевидцев, они разговаривали во время полета, а также вместе выпивали напитки в баре в лаунж-зоне самолета.

Ранее в январе пассажир самолета, позволивший себе пощупать стюардессу за ягодицы, получил за домогательства шесть месяцев тюрьмы. Отмечалось, что он сделал это на глазах попутчиков после того, как бортпроводница положила ему на колени закуску, посчитав, что он спит.