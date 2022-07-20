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Медведь растерзал кормившего его два года россиянина

На Ямале медведь растерзал мужчину, который кормил его два года подряд

Фото: Shutterstock

В Ноябрьске на Ямале медведь растерзал мужчину, который кормил его два года подряд. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в избушке на территории лесотундры проживали россияне. Они подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой.

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В один из дней подросший зверь внезапно напал и загрыз насмерть кормившего его мужчину. Второй житель лесотундры успел убежать в домик. Медведь попытался проникнуть в жилище, повредил дверь и укусил за руку второго мужчину. Последний отбился от рассвирепевшего хищника топором. Правоохранители позднее прибыли на место и ликвидировали животное.

Ранее в лесу возле города Тулун Иркутской области обнаружили тело охотника. В нескольких метрах от него также лежал мертвый медведь.

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Анна Щербакова
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